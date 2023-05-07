Хюлькенберг назвал причину, по которой не попал в топ-10 в квалификации Гран-при Майами

Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался о результатах квалификации Гран-при Майами и объяснил, почему не смог попасть в третий сегмент и побороться за место в первой десятке.

«Я действительно очень расстроен. Во втором сегменте я с первого круга ехал на использованном комплекте шин. На втором круге я попал в трафик и оказался позади Алонсо и Окона. В итоге в последнем повороте я был вынужден тормозить, в результате этого шины остыли и я потерял сцепление с трассой. В первом секторе я был медленнее на секунду. Попадание в третий сегмент должно было быть очень лёгким, поэтому я разочарован», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport-Total.

Нико Хюлькенберг показал 12-й результат в квалификации и не смог попасть в третий сегмент.