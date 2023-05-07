Ферстаппен назвал цель на гонку ГП Майами после девятого места в квалификации

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о предстоящей гонке Гран-при Майами после неудачного выступления в квалификации. Напомним, голландец стал только девятым.
«Как минимум второе место… Будет непросто. Но с темпом машины, который у нас есть, я думаю, у нас будет шанс быстро продвинуться вперёд. Надеюсь, что DRS-паровозика не будет, потому что в таком случае у нас возникнут проблемы», – приводит слова Ферстаппена издание Racer.
Напомним, гонка Гран-при Майами состоится сегодня, 7 мая, начало – в 22:30 мск. Действующим победителем этапа является Макс Ферстаппен.
Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко раскритиковал команду за выступление в квалификации.
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