Гасли: Ферстаппен легко отыграет отставание в гонке

Пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Майами, где он показал пятый результат, а также поделился ожиданиями от гонки.

«Очень рад за команду. Нам удалось завершить квалификацию в восьмёрке лучших. После тяжёлого уикенда в Баку все были расстроены темпом, который мы показали, поэтому было важно вернуться в колею, что мы и сделали.

У нас хорошие шансы [в гонке]. Мы будем стараться изо всех сил и надеяться на результат. На кону стоят хорошие очки. Цель – обойти Кевина [Магнуссена]. Что же касается «Ред Булл», то у них такое преимущество в скорости, что Макс легко отыграет отставание», – приводит слова Гасли издание Autosport.

Напомним, гонка Гран-при Майами состоится сегодня, 7 мая, начало – в 22:30 мск. Действующим победителем этапа является Макс Ферстаппен.

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