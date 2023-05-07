Гасли: Ферстаппен легко отыграет отставание в гонке

Пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Майами, где он показал пятый результат, а также поделился ожиданиями от гонки.
«Очень рад за команду. Нам удалось завершить квалификацию в восьмёрке лучших. После тяжёлого уикенда в Баку все были расстроены темпом, который мы показали, поэтому было важно вернуться в колею, что мы и сделали.
У нас хорошие шансы [в гонке]. Мы будем стараться изо всех сил и надеяться на результат. На кону стоят хорошие очки. Цель – обойти Кевина [Магнуссена]. Что же касается «Ред Булл», то у них такое преимущество в скорости, что Макс легко отыграет отставание», – приводит слова Гасли издание Autosport.
Напомним, гонка Гран-при Майами состоится сегодня, 7 мая, начало – в 22:30 мск. Действующим победителем этапа является Макс Ферстаппен.
Все американские трассы Формулы-1 — от Инди до Лас-Вегаса
- 7 мая 2023
-
22:43
-
22:04
-
20:40
-
19:54
-
19:37
-
18:51
-
17:43
-
17:19
-
17:00
-
16:43
-
16:35
-
16:25
-
15:30
-
13:58
-
13:07
-
13:06
-
12:00
-
11:49
-
11:28
-
11:21
-
10:52
-
10:11
-
10:09
-
09:26
-
01:38
-
01:24
-
01:17
-
01:12
-
01:06
-
01:01
-
00:57
-
00:51
-
00:45
-
00:39
-
00:33