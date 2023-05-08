Ник де Врис высказался о столкновении с Ландо Норрисом на старте Гран-при Майами

Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис прокомментировал своё выступление на Гран-при Майами, где он показал 18-й результат. Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». На старте заезда де Врис столкнулся с Ландо Норрисом («Макларен»).

«После первого круга я оказался позади. Это была моя ошибка – я заблокировал передние колёса, и мы с Норрисом столкнулись. Это немного испортило мой первый отрезок, потому что передняя правая шина немного вибрировала, что повлияло на темп.

Когда настолько отстаёшь без DRS, то теряешь очень много времени на прямых, и наверстать упущенное становится трудно. Я был сзади, один, так что, естественно, становится легче, ведь борьба не такая плотная, как в середине пелотона. Уикенд прошёл как с подъёмами, так и со спадами и вообще начался непросто. Суббота сложилась получше, а в воскресенье было обидно, что потерял так много позиций на первом круге.

Мы привезём обновления в Имолу, так что, надеюсь, сможем улучшить ситуацию и вновь будем бороться», — приводит слова де Вриса пресс-служба «Альфа Таури».

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