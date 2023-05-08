Охранники не пускали трёхкратного чемпиона Формулы-1 Джеки Стюарта к Федереру на ГП Майами

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Джеки Стюарт во время Гран-при Майами предпринял попытку помочь бывшему пилоту «Королевских гонок», а ныне известному эксперту Мартину Брандлу взять интервью у легенды тенниса Роджера Федерера. Сам Брандл не мог попасть к Федереру, так как дорогу ему преградили охранники. 83-летний Стюарт, однако, не увидел в этом проблемы и стал пробираться через них к Роджеру. В этот момент охранники преградили дорогу и ему. Брандл в это время кричал следующее: «Джеки, ради бога, не попадай из-за меня в неприятности».
Фото: https://twitter.com/ginger_annEdD
Но Джеки благодаря настойчивости всё же сумел добиться своего. Содействие ему оказал и пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, который подошёл к охранникам и что-то сказал им.
Фото: https://twitter.com/ginger_annEdD
Впоследствии Стюарт разместил у себя в социальных сетях сообщение, высказавшись о произошедшем:
«Охрана проделала хорошую работу, преграждая мне путь. Давненько мне не приходилось пробираться мимо охранников, но для тебя, Мартин, всё что угодно».
Все американские трассы Формулы-1 — от Инди до Лас-Вегаса:
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