Марко жёстко высказался в адрес «Мерседеса» и ФИА из-за попыток притормозить «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о сокращении зон DRS, что имело место на Гран-при Азербайджана и Гран-при Майами.

«Обгоны никогда не даются легко, особенно когда зоны DRS сокращены. Считаю ли я, что изменения были направлены на ограничение преимущества «Ред Булл»? Абсолютно! Необходимо прекратить вмешательство с помощью подобных манипулятивных трюков. Странно, что из всех команд жалуется «Мерседес». В течение многих лет у «Мерседеса» был превосходный двигатель, и они были сильно впереди всех конкурентов. Их преимущество было даже больше, чем у нас сейчас. Теперь же, когда два года подряд с машиной у них не ладится, быть может, было бы разумнее сосредоточиться именно на этом», — приводит слова Марко Racingnews365 со ссылкой на Motorsport-Magazin.

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