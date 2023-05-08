Ральф Шумахер — о выступлении Леклера и Сайнса: Фрэнк Уильямс надрал бы мне за такое уши!

Бывший немецкий пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер критически высказался по поводу выступления пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса на Гран-при Майами. Напомним, Сайнс получил пятисекундный штраф за превышение скорости на пит-лейне и финишировал пятым. Леклер дважды за гоночный уикенд столкнулся с барьерами, показав седьмой результат.

«Машина не лучшая, но с ней можно добиваться большего. Один пилот перетормаживает на въезде на пит-лейн, а другой едва преодолевает быстрый круг без происшествий. Фрэнк Уильямс (основатель и бывший руководитель «Уильямса». — Прим. «Чемпионата») надрал бы мне за такое уши! Тенденция не очень хорошая», — приводит слова Шумахера F1-Insider.

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