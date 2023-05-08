Экс-пилот Ф-1: трудно представить, что кто-то остановит Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер считает, что гонщик «Ред Булл» Серхио Перес способен стать победителем Гран-при по ходу нынешнего сезона.

Напомним, Перес выиграл квалификацию этапа в Майами, однако в гонке финишировал вторым, уступив напарнику Максу Ферстаппену, стартовавшему девятым.

«У Переса ещё будет его день. Я не сомневаюсь, он победит в этом году, но он сделает это, если покажет свой лучший пилотаж. Ферстаппен поднялся с девятого места и победил. И в этом разница между ними. Трудно представить, чтобы кто-то остановил Ферстаппена. Даже Перес», – сказал Палмер в эфире BBC Radio 5 Live.

Ранее глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему для Ферстаппена выбрали более удачную тактику, чем для Переса.