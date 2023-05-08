Виталий Петров: Сайнс часто ошибается, ходят слухи, что «Феррари» будет искать ему замену

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров подвёл итоги Гран-при Майами и, в частности, высказался о шансах испанца Карлоса Сайнса остаться в «Феррари» на сезон-2024.

«Что касается Сайнса, то мне кажется, что он совершает очень много ошибок. По скорости достаточно [много] проигрывает Леклеру. Ходят слухи, что на следующий сезон «Феррари» будет искать ему замену. Не должен пилот совершать такие ошибки с заездом на пит-стоп.

Понятно, что хочется отыграть как можно больше времени. Но тормозить и за три секунды сбрасывать скорость с 300 до 60 км/ч — это перебор. «Феррари», конечно, иногда показывает хорошее время в квалификации, но по чистой скорости им пока тяжело бороться», – приводит слова Петрова SMP Racing.

Напомним, победителем Гран-при Майами стал фаворит сезона, двукратный чемпион мира — Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Второе место занял ещё один представитель австрийской команды Серхио Перес. Замкнул тройку лучших Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».