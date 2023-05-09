Майкл Андретти назвал срок, когда ожидает получить ответ ФИА по заявке на приход в Ф-1

Бывший пилот Формулы-1 Майкл Андретти заявил, что на этой неделе его команда подаст окончательную заявку в Международную автомобильную федерацию (ФИА) для прихода в «Королевские гонки» в 2025 году.

«Мы работаем над этим вопросом и на данный момент находимся в середине пути наших переговоров с ФИА. На этой неделе мы отправим все документы и надеемся получить ответ в середине июля. Так что можно сказать, что мы достигли хорошего прогресса», — приводит слова Андретти PlanetF1.

В середине марта сообщалось, что команда-кандидат на участие в Формуле-1 начала нанимать ключевой технический персонал в рамках своей заявки на вступление в чемпионат. Предположительно, речь шла об «Андретти».

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