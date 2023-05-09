Апелляционный суд аннулировал решение о наказании Марка Маркеса

Апелляционный суд аннулировал решение стюардов MotoGP о наказании Марка Маркеса. Теперь он может участвовать в соревнованиях без каких-либо санкций.

Напомним, за аварию на Гран-при Португалии Маркес получил наказание в виде двух длинных кругов на Гран-при Аргентины. Позже стало известно, что из-за того, что этот этап гонщик пропустит, наказание будет перенесено на следующий этап.

12 апреля 2023 года Апелляционный суд MotoGP вынес предварительное решение об отсрочке исполнения решения о применении санкций к Марку Маркесу. Суд должен был принять решение по существу дела, рассмотрев апелляционную записку, поданную Марком Маркесом и командой HRC — Repsol Honda Team 17 апреля 2023 года.

В итоге суд решил аннулировать применение санкции, наложенной на Марка Маркеса, которая была вынесена Коллегией стюардов MotoGP. Таким образом, Марку Маркесу разрешено участвовать в следующей гонке. Он сможет принять в ней участие без каких-либо дополнительных санкций.