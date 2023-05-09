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«Здесь не арабский базар». Хельмут Марко высказался о возможном уходе Ваше в «Феррари»

«Здесь не арабский базар». Хельмут Марко высказался о возможном уходе Ваше в «Феррари»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал информацию о том, что «Феррари» хотела обменять своего спортивного директора Лорана Мекиса на специалиста по аэродинамике Пьера Ваше.

Ранее сообщалось, что по окончании сезона Мекис станет руководителем «Альфа Таури», дочерней команды «Ред Булл», но в «Феррари» заявили, что у специалиста действующий контракт с командой. Позже появилась информация о возможном обмене Мекиса на одного из помощников Эдриана Ньюи, Пьера Ваше.

«Нам всем хочется, чтобы «Феррари» была конкурентоспособной, но не любой ценой. Это делается иначе, мы находимся не на арабском базаре. Мы в любом случае не были согласны, и я уже не говорю о том, что сам Ваше тоже не хотел перехода», — цитирует Марко F1-Insider.

После пяти этапов Формулы-1 сезона-2023 «Феррари» располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов, набрав 78 очков.

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