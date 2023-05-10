Джо Сейвуд назвал экс-руководителя команд Ф-1, который может прийти в «Альпин»

Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд поделился мнением о выступлении «Альпин» в нынешнем сезоне Формулы-1. После пяти Гран-при команда занимает шестое место в Кубке конструкторов, имея в активе 14 очков. По сведениям Сейвуда, в руководство французской команды может войти 49-летний специалист Эрик Булье. Ранее он руководил такими командами, как «Рено» и «Лотус», а также был гоночным директором «Макларена».
«Проблема команды в том, что она выступает не на том уровне, которого хотят боссы, и Росси (исполнительный директор «Альпин». – Прим. «Чемпионата») ясно дал понять, что ему нужны результаты, иначе полетят головы. Хотя, возможно, пока головы ещё не полетят, потому что Лоран Росси, по сути, сказал: «Исправьте это!» Поэтому у ответственных лиц есть некоторое время, чтобы разобраться с этой ситуацией.
Уже ходят слухи о потенциальных заменах, но у «Альпин» есть особая проблема, поскольку пара лучших кандидатов были исключены из команды и вряд ли будут вызваны обратно. Это означает, что круг кандидатов довольно мал. Имя, которое я слышал шёпотом, — Эрик Булье. Несколько лет назад он довольно успешно работал на базе в Энстоуне, прежде чем команда пошла ко дну, потому что тогдашние владельцы не смогли найти денег, и Эрик перешёл в «Макларен», где попал под перекрёстный огонь различных враждующих группировок», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.
«Альпин» представила болид А523 на новый сезон Формулы-1:
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