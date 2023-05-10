Монтойя: в Майами Ферстаппен хотел сказать Пересу: «Эй, не забывай, кто я такой!»

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о выступлении мексиканского гонщика «Ред Булл» Серхио Переса в нынешнем сезоне.
«Нельзя не признать, что Чеко проделал действительно хорошую работу на прошлом гоночном уикенде в Баку. Думаю, в Майами Макс хотел сказать ему: «Эй, не забывай, кто я такой!»
Появятся ли у Переса шансы по ходу сезона? Ему будет непросто. Недавно я говорил, что Чеко сможет конкурировать с Максом, только если будет выкладываться на полную каждый уикенд. Думаю, здесь [в Майами] он упустил свой шанс», — приводит слова Монтойи Motorsport Netherlands.
После пяти Гран-при Ферстаппен возглавляет общей зачёт пилотов, имея в активе 119 очков. Перес, на счету которого 105 баллов, занимает второе место.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
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