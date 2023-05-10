Монтойя назвал команду, больше всего удивившую его в отрицательном смысле на ГП Майами
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Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя признался, что ожидал большего от «Феррари» на Гран-при Майами. Напомним, лучшим из гонщиков «Скудерии» оказался Карлос Сайнс, показавший пятый результат. Шарль Леклер стал седьмым.
«Я думаю, что самым большим сюрпризом в плане отсутствия темпа стала «Феррари», особенно ближе к концу Гран-при. В первой части гонки Льюис не так много боролся, а затем показал сильное выступление даже по сравнению с пилотами «Феррари», — приводит слова Монтойи Formel1.de со ссылкой на Motorsport Netherlands.
Ранее Монтойя поделился мнением о выступлении мексиканского гонщика австрийской команды «Ред Булл» Серхио Переса в нынешнем сезоне.
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