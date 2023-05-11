ESPN: Даниэль Риккардо не заменит Ника де Вриса в «Альфа Таури», назван другой кандидат

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо не заменит голландского пилота Ника де Вриса в «Альфа Таури». Об этом информирует ESPN GB, ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией. Ранее сообщалось, что резервист «Ред Булл» заменит де Вриса уже на этапе Формулы-1 в Имоле. Поводом для этого называлось неудовлетворительное начала сезона-2023 со стороны пилота «Альфа Таури». Кроме того, он будто бы не смог привести с собой новых нидерландских спонсоров, которые предпочли сосредоточиться на поддержке Макса Ферстаппена.
При этом, по сведениям ESPN GB, заменить де Вриса может представитель молодёжной программы «Ред Булл» Лиам Лоусон, в прошлом сезоне занявший третье место в Формуле-2. Сейчас он выступает в Супер Формуле.
Сообщается также, что у Риккардо действительно была подгонка сиденья для «Альфа Таури» перед Гран-при Майами, но проходила она за закрытыми дверями, чтобы избежать распространения слухов о том, что он может выступить за команду, – поскольку Лоусон тогда не присутствовал на гонке. Кроме того, источники, близкие к Риккардо, сказали ESPN GB, что на этой неделе он ни разу не посещал Фаэнцу, в противовес тому, что говорилось ранее. После Гран-при Майами Риккардо действительно сразу отправился в Европу, но лишь для того, чтобы присутствовать на свадьбе двух друзей.
Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле:
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