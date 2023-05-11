Гюнтер Штайнер: верю, что кто-нибудь нагонит «Ред Булл» и начнётся борьба

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказал мнение, что борьба в нынешнем сезоне Формулы-1 ещё не окончена и у какой-то команды получится бросить вызов австрийскому гоночному коллективу «Ред Булл», который сейчас уверенно лидирует.
«Я не нахожу нынешний сезон скучным. Думаю, что уже случилось много всего. Очевидно, что гонка в Баку была не самой захватывающей в этом году. Однако было много гонок, которые получились увлекательными. Да, «Ред Булл» действует здорово, но происходит и много других интересных вещей. Не стоит забывать об этом.
Я верю, что на каком-то этапе кто-нибудь нагонит «Ред Булл» и начнётся борьба. Мы привыкли делать поспешные выводы после нескольких гонок: «О, теперь всё кончено». Нет, я бы посоветовал быть немного терпеливее», — приводит слова Штайнера Racingnews365.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
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