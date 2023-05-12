Экс-пилот Формулы-1 предположил, когда результаты Ника де Вриса улучшатся

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о выступлении голландского гонщика «Альфа Таури» Ника де Вриса в нынешнем сезоне.

«Попасть в Формулу-1 непросто. Думаю, ему просто нужно ещё немного времени. Когда он вернётся в Европу, на трассы, которые он знает, ему станет легче. График у него был непростой, ведь в начале года были трассы, с которыми он не очень хорошо знаком. Полагаю, как только серия вернётся на трассы, которые он знает, его результаты должны улучшиться. Он уже показал, что может хорошо выступать, поэтому нам придётся подождать и дать ему немного больше времени», — приводит слова Монтойи Motorsport Netherlands.

«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»: