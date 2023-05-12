Марк Маркес дважды упал в тренировках первого после возвращения этапа MotoGP

Испанский мотогонщик Марк Маркес, который из-за травмы, полученной во время падения на первом этапе сезона MotoGP, пропустил три гонки, дважды упал на тренировках перед Гран-при Франции.

Первый инцидент произошёл в первой тренировке — экс-чемпион ошибся в одном из поворотов, упал с мотоцикла и вылетел в гравий. Во второй сессии свободных заездов Маркес вновь упал — на этот раз в девятом повороте, повредив свой мотоцикл. Отметим, что в обоих случаях гонщик смог самостоятельно встать на ноги.

Марк Маркес

Последние три года Маркес регулярно пропускает соревнования из-за травм. Проблемы начались в 2020 году, когда он сломал руку на первом этапе, а затем усугубил травмы поспешным возвращением. Ещё одна авария произошла в 2021 году, в конце которого из-за последствий сотрясения мозга испанец вынужден был пропустить две гонки.

Ещё один инцидент на Гран-при Индонезии 2022 года привёл к рецидиву старых травм и пропуску ещё нескольких этапов. Наконец, на первом этапе сезона-2023 — Гран-при Португалии, в котором Маркес стартовал с поул-позиции, он уже на третьем круге допустил ошибку, врезался в Мигеля Оливейру и вновь выбыл из строя.

Авария в Португалии привела к новой травме руки, Маркес перенёс операцию и пропустил заезды в Аргентине, США и Испании. Гран-при Франции в эти выходные должен стать второй гонкой экс-чемпиона в нынешнем сезоне.