Фредерик Вассёр объяснил, почему ещё рано обсуждать новый контракт Леклера

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр высказался на тему продления контракта монегаска Шарля Леклера. Текущее соглашение истекает по окончании сезона-2024.

«Мы не будем обсуждать это до конца сезона. Сейчас у Шарля контракт с «Феррари» больше чем на год – у нас ещё будет время обсудить детали нового соглашения. Я не боюсь оттягивать этот момент.

В Формуле-1 команда всегда строится вокруг гонщика. Посмотрите на истории успеха за последние 20 лет: Шумахер и «Феррари», Хэмилтон и «Мерседес», Алонсо и «Рено», теперь «Ред Булл». В общем, много примеров!

Леклер – ключевое звено внутри команды – и в машине, и вне её. Он всячески помогает нам. Я уверен в его преданности «Феррари», – приводит слова Вассёра портал RacingNews365.