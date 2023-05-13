El Nacional: Сайнс может перейти в «Альпин», но при одном условии

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший может сменить команду уже в следующем сезоне. Об этом стало известно изданию El Nacional.
По информации источника, команда «Альпин» собирается полностью сменить состав пилотов в ближайшие годы. Боссы французского коллектива поняли, что Пьер Гасли не является элитным пилотом, а Эстебан Окон неспособен выполнять роль лидера команды.
В частности, уже со следующего сезона «Альпин» планирует пригласить в команду Карлоса Сайнса, который подвергся жёсткой критике в «Феррари» – потенциально он может заменить Окона.
По версии источника, Сайнс в курсе о намерениях «Альпин» и уже назвал свои условия перехода. Испанец выдвинул ультиматум, согласно которому команду должен покинуть Эстебан Окон, так как Карлос наслышан о скандальном опыте выступления с ним в одной команде Фернандо Алонсо.
Напомним, контракт Сайнса с «Феррари» действует до конца сезона-2024.
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