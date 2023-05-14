Хорнер: гонки электромобилей неинтересные, это как пойти на концерт без звука

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что Формула-1 должна сохранить двигатели внутреннего сгорания, и объяснил, почему он против электрификации.

«Гонки электромобилей просто неинтересные, это как пойти на концерт без звука. Формула-1 должна быть захватывающей, и в то же время серия обкатывает новые технологии. С 2026 года введут полностью экологичное топливо, и двигатели внутреннего сгорания ещё живы.

Я считаю, что звук — часть энергии чемпионата. Каждого, кто приезжает на гонку Формулы-1, впечатляет скорость, впечатляет энергия машин и сам факт, что человек может пилотировать эти ракеты. Думаю, шум — это часть эмоций, часть ДНК Формулы-1. Нынешние моторы гораздо тише прежних, и к этому можно привыкнуть, но если звука совсем не будет… В общем, Формула-Е просто не работает», — заявил Хорнер в видео на YouTube-канале FT Live.