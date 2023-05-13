«Им приходится приглушать моторы». Глава Формулы-Е высказался о доминировании «Ред Булл»

Руководиль Формулы-Е и Extreme-E Алехандро Агаг высказался о доминировании «Ред Булл» в Формуле-1 и заявил, что австрийской команде приходится иногда приглушать моторы.
«Победы — это часть гонок. Если ты никогда не выигрываешь, то становится скучно. Так что важно, чтобы все получили шанс на победу. Взгляните на Формулу-1, там «Ред Булл» приходится иногда приглушать моторы, чтобы не казаться настолько доминирующей командой, а это не очень хорошо до серии. Мы не хотим допускать ту же ошибку», — приводит слова Агага F1-Insider.
В нынешнем сезоне Формулы-1 прошло пять этапов, и все они были выиграны пилотами «Ред Булл». Трижды Гран-при выигрывал Макс Ферстаппен, ещё две победы на счету Серхио Переса.
Ферстаппен со 119 очками лидирует в общем зачёте пилотов, на втором месте Серхио Перес, у которого 105 баллов.
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