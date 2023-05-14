«Лучше упасть, чем стать десятым». Марк Маркес отреагировал на сход в гонке ГП Франции

Шестикратный чемпион мира испанец Марк Маркес прокомментировал свой сход в гонке Гран-при Франции MotoGP. Напомним, Маркес боролся с соотечественником Хорхе Мартином за второе место, однако не справился с управлением и упал.
«По правде сказать, я более чем доволен сегодняшней гонкой. Жаль, что не удалось добиться хороших результатов после проделанной тяжёлой работы. Сход произошёл за полтора круга до конца. Хотя я показал отличный темп. Не помню, когда чувствовал себя так в последний раз.
Я был в состоянии бороться с другими гонщиками и рад этому. Очевидно, я недоволен результатом, хотя, возможно, я не был готов к борьбе за подиум. В любом случае я предпочту проиграть в гонке вот так вместо того, чтобы финишировать на десятом месте», – приводит слова Маркеса издание Motorsport.
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