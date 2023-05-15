В гонке NASCAR Cup Series в Дарлингтоне произошли два крупных завала

Пилот команды «Хендрик» Уильям Байрон выиграл гонку Goodyear 400 — 13-й этап NASCAR Cup Series сезона-2023, который прошёл на овале в Дарлингтоне. Для Байрона, который гарантировал себе место в плей-офф, это уже третья в сезоне и седьмая в Cup Series победа.

До середины дистанции в гонке доминировал стартовавший с поула Мартин Труэкс-младший, однако на 151-м круге он пропустил Росса Честейна. Тем не менее Труэкс смог догнать Честейна на последнем круге второй стадии и пошёл в атаку, однако того немного занесло на выходе из поворота, он коснулся стены, после чего между двумя лидерами произошёл контакт. Труэкса развернуло, он откатился на десятое место и выбыл из борьбы за победу.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

В ходе гонки произошли две массовые аварии. Первой из них стал завал с участием девяти пилотов на 194-м круге. Инцидент произошёл на старте третьей стадии, когда у Эрика Джонса во втором повороте оторвалось заднее правое колесо. Машину Джонса бросило поперёк трассы, что спровоцировало несколько столкновений среди шедших плотной группой пилотов.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

В завал угодил в том числе ветеран Райан Ньюман, который завершил карьеру в 2021 году и в рамках разовой акции вышел на старт в составе Rick Ware Racing. Ньюман смог продолжить гонку, но на 276-м круге потерял машину в четвёртом повороте и попал во вторую за день аварию.

Вторая авария произошла на рестарте за 13 кругов до финиша, когда Труэкс в борьбе с Джоуи Логано за третье место сместился наружу и выбил шедшего выше соперника. В результате цепной реакции в завал также попали Кевин Харвик, Брэд Кезеловски, Чейз Эллиотт и Тайлер Реддик.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

Перед этим рестартом гонку возглавлял Кайл Ларсон, который ранее из-за заминки домкратчика на пит-стопе откатился на 24-е место, однако на момент появления жёлтых флагов Честейну удалось протиснуться на первое место. Однако лидеры столкнулись на последующем рестарте за шесть кругов до финиша: Честейн, пытаясь заблокировать атаку Хэмлина по внешней траектории первого поворота, врезался в автомобиль соперника и потерял контроль на машиной. В данном случае остальным гонщикам удалось избежать столкновения.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

После контакта Честейна и Ларсона в лидеры гонки выбился Уильям Байрон, который в овертайме удержал позади Кевина Харвика. Третьим финишировал ещё один пилот «Хендрика» Чейз Эллиотт, на четвёртой позиции расположился Брэд Кезеловски, а пятое место завоевал Бубба Уоллас из команды 23XI, один из владельцев которой — легендарный баскетболист Майкл Джордан.

NASCAR Cup Series. Goodyear 400, Дарлингтон (топ-10):

1. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 295 кругов.

2. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing / «Форд») +0,781 сек.

3. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +1,480.

4. Брэд Кезеловски (Roush Fenway Keselowski / «Форд») +1,798.

5. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +1,948.

6. Харрисон Бёртон (Wood Brothers Racing / «Форд») +2,009.

7. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») +2,225.

8. Джастин Хейли (Kaulig Racing / «Шевроле») +2,649.

9. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +3,233.

10. Крис Бушер (Roush Fenway Keselowski / «Форд») +3,243.

На следующей неделе в NASCAR Cup Series запланирована ежегодная Гонка Звёзд — она пройдёт 21 мая на овале в Норт-Уилксборо, а регулярный сезон продолжится 28 мая гонкой Coca-Cola 600 на овале «Шарлотт» в Северной Каролине — самым длинным заездом года.