Дженсон Баттон объяснил, почему верит в нового руководителя «Уильямса»

Чемпион мира Формулы-1 в сезоне-2009 Дженсон Баттон рассказал, что выбор нового руководителя «Уильямса» Джеймса Ваулза является чрезвычайно успешным.
«Знаю Джеймса уже много лет. Когда я выиграл чемпионат мира в 2009 году, он был нашим стратегом. Мы начали работать с ним ещё в сезоне-2003 в «Хонде».
За это время он получил немало бесценного опыта не только как стратег, но и как инженер – во многом помогла совместная работа с Тото Вольфом.
Я очень рад, что Ваулз присоединился к «Уильямсу». Он отличный парень, очень трудолюбивый и уверенный в себе – это то, что нужно на такой позиции в команде. Джеймс знает, как выигрывать гонки и быть частью такого замечательного коллектива, как «Мерседес». Он понимает структуру, которую нужно заложить в команде», – приводит слова Баттона официальный сайт «Уильямса».
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