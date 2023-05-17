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Замминистра Италии выступил за перенос Гран-при Эмилии-Романьи

Замминистра Италии выступил за перенос Гран-при Эмилии-Романьи
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Заместитель премьер-министра Италии и министр инфраструктуры Маттео Сальвини выступил за перенос Гран-при Эмилии-Романьи из-за сильнейших ливней, обрушившихся на регион. Этап в Имоле должен состояться в ближайший уикенд (с 19 по 21 мая). Сальвини призвал сосредоточить внимание на спасательных работах.

«В свете чрезвычайной ситуации, связанной с плохой погодой, от которой страдает регион Эмилия-Романья, считаю уместным отложить Гран-при в Имоле, запланированный на ближайший уикенд. Давайте уделим всё внимание спасательным работам», — приводит слова Сальвини Racingnews365.

Дорога от Фаэнцы до Имолы затоплена:

Ранее сообщалось, что организаторы этапа в Имоле анонсировали заявление на 15:00 по московскому времени.

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