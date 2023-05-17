Руководитель Формулы-1 Доменикали сделал заявление после отмены Гран-при Эмилии-Романьи

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался об отмене Гран-при Эмилии-Романьи, который должен был состояться в Имоле с 19 по 21 мая. Этап отменили из-за наводнения.

«Какая же это трагедия — видеть, что случилось с Имолой и Эмилией-Романьей, городом и регионом, в которых я вырос. Сейчас все мои мысли с жертвами наводнения и со всеми пострадавшими. Хочу выразить благодарность службам экстренной помощи и отметить их невероятную работу. Всё это время они неустанно работают, чтобы помочь всем нуждающимся. Они герои, и вся Италия гордится ими.

Считаю, что принятое решение отменить Гран-при является правильным, поскольку сейчас нам нужно обеспечить безопасность и не создавать дополнительного бремени для властей, пока они разбираются с этой действительно ужасной ситуацией», — приводит слова Доменикали пресс-служба Формулы-1.

Дорога от Фаэнцы до Имолы затоплена: