Руководитель Формулы-1 Доменикали сделал заявление после отмены Гран-при Эмилии-Романьи

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался об отмене Гран-при Эмилии-Романьи, который должен был состояться в Имоле с 19 по 21 мая. Этап отменили из-за наводнения.
«Какая же это трагедия — видеть, что случилось с Имолой и Эмилией-Романьей, городом и регионом, в которых я вырос. Сейчас все мои мысли с жертвами наводнения и со всеми пострадавшими. Хочу выразить благодарность службам экстренной помощи и отметить их невероятную работу. Всё это время они неустанно работают, чтобы помочь всем нуждающимся. Они герои, и вся Италия гордится ими.
Считаю, что принятое решение отменить Гран-при является правильным, поскольку сейчас нам нужно обеспечить безопасность и не создавать дополнительного бремени для властей, пока они разбираются с этой действительно ужасной ситуацией», — приводит слова Доменикали пресс-служба Формулы-1.
Дорога от Фаэнцы до Имолы затоплена:
- 17 мая 2023
-
15:51
-
15:50
-
15:16
-
15:02
-
14:54
-
14:37
-
14:20
-
14:15
-
13:36
-
13:28
-
13:16
-
12:38
-
12:07
-
11:24
-
11:12
-
10:46
-
10:33
-
10:19
-
09:56
-
09:34
-
00:55
-
00:30
- 16 мая 2023
-
23:49
-
23:03
-
21:57
-
20:42
-
19:44
-
19:05
-
18:08
-
17:18
-
15:49
-
15:35
-
14:22
-
13:32
-
13:03