Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шварцман отреагировал на отмену Гран-при Ф-1 в Имоле из-за наводнения

Шварцман отреагировал на отмену Гран-при Ф-1 в Имоле из-за наводнения
Комментарии

Российский резервист «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал отмену Гран-при Эмилии-Романьи, который должен был пройти в Имоле с 19 по 21 мая. Напомним, этап был отменён из-за чрезвычайной ситуации в Италии в связи с наводнением.

«Душераздирающая ситуация в Эмилии-Романье и Марке. Мы все любим гонки, и будет грустно не увидеть болельщиков на этой неделе, но безопасность превыше всего. Всех обнимаю», – написал Шварцман в социальных сетях.

Ранее инсайдер Джулиано Дукесса сообщил, что Гран-при Эмилии-Романьи может быть перенесён на 4-6 августа. Действующим победителем этапа является двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

Материалы по теме
Инсайдер: Гран-при Эмилии-Романьи может быть перенесён на 4-6 августа
Материалы по теме
Гран-при Формулы-1 сорван: наводнение затопило автодром, дома и дороги
Live
Гран-при Формулы-1 сорван: наводнение затопило автодром, дома и дороги
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023