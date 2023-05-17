Шварцман отреагировал на отмену Гран-при Ф-1 в Имоле из-за наводнения
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Российский резервист «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал отмену Гран-при Эмилии-Романьи, который должен был пройти в Имоле с 19 по 21 мая. Напомним, этап был отменён из-за чрезвычайной ситуации в Италии в связи с наводнением.
«Душераздирающая ситуация в Эмилии-Романье и Марке. Мы все любим гонки, и будет грустно не увидеть болельщиков на этой неделе, но безопасность превыше всего. Всех обнимаю», – написал Шварцман в социальных сетях.
Ранее инсайдер Джулиано Дукесса сообщил, что Гран-при Эмилии-Романьи может быть перенесён на 4-6 августа. Действующим победителем этапа является двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.
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