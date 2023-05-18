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Юки Цунода вышел на уборку улиц Фаэнцы после наводнения

Юки Цунода вышел на уборку улиц Фаэнцы после наводнения
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Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода вышел на улицы города Фаэнцы, чтобы помочь местным службам справиться с последствиями наводнения. В Фаэнце располагается база «Альфа Таури». Ранее на регион Эмилия-Романья, где располагается Фаэнца, обрушились сильнейшие ливни, вызвавшие наводнения во многих местах. Сообщается, что Цунода помогал убирать грязь и многочисленный мусор, разбросанный по городу из-за потоков воды.

Юки Цунода помогает восстанавливать Фаэнцу после наводнения:

Напомним, из-за непогоды был отменён Гран-при Эмилии-Романьи, который должен был пройти с 19 по 21 мая. Вследствие проливных дождей во многих городах сложилась чрезвычайная ситуация. Большое число учреждений остановили работу.

Фото: Из личного архива Юки Цуноды

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Цунода в настоящий момент занимает 16-е место, имея в активе два очка. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (119 баллов).

Дорога от Фаэнцы до Имолы затоплена:

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