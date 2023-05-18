Деймон Хилл высказался о слухах про возможный переход Риккардо в «Альфа Таури»
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл поделился мнением относительно недавних слухов о возможном переходе резервиста «Ред Булл», австралийского гонщика Даниэля Риккардо в «Альфа Таури». Сообщалось, будто Даниэль сможет заменить там Ника де Вриса.
«А в действительности – что получит Даниэль Риккардо, соревнуясь с Юки Цунодой или Ником де Врисом в «Альфа Таури»? Я думаю, всё дело в том, что команде просто нужен резервный пилот. А ведь он сам говорил, что не хочет быть в команде, неспособной бороться за высокие места. Он хочет иметь в распоряжении такую машину, на которой можно побеждать», — приводит слова Хилла GPfans со ссылкой на его выступление в Sky Sports F1 Podcast.
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