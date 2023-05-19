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Отмена Гран-при Эмилии-Романьи устранила угрозу дисквалификации Пьера Гасли

Отмена Гран-при Эмилии-Романьи устранила угрозу дисквалификации Пьера Гасли
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Отмена Гран-при Эмилии-Романьи позволила гонщику «Альпин» Пьеру Гасли избежать возможной дисквалификации за перебор штрафных баллов. Напомним, в активе Гасли сейчас десять штрафных очков. До потенциальной дисквалификации ему оставалось всего два балла. На ближайшем Гран-при Монако у Гасли будет восемь штрафных баллов, так как два, несмотря на отмену этапа в Имоле, согласно регламенту чемпионата сгорят.

Напомним, Гран-при Эмилии-Романьи должен был пройти с 19 по 21 мая, однако из-за проливных дождей, вызвавших наводнение, был отменён. Гран-при Монако запланирован на период с 26 по 28 мая. Гасли сейчас занимает десятое место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе восемь очков.

Дорога от Фаэнцы до Имолы затоплена:

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