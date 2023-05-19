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Альгерсуари раскрыл совет, который однажды ему дал Михаэль Шумахер

Альгерсуари раскрыл совет, который однажды ему дал Михаэль Шумахер
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Экс-пилот Формулы-1 испанец Хайме Альгерсуари вспомнил о соперничестве с легендарным немецким гонщиком Михаэлем Шумахером во время его возвращения в Формулу-1 в 2010 году после трёхлетнего перерыва.

«Для меня Михаэль был кумиром и героем. Он был словно Тайгер Вудс. Я наблюдал, как он доминирует в спорте, в то время как я шаг за шагом поднимался по разным уровням. А потом внезапно он вернулся в Формулу-1, и я стал соревноваться вместе с ним! И могу сказать, что по мере того, как знакомишься с ним поближе и видишь, как он работает, тренируется, взаимодействует с людьми и средствами массовой информации, понимаешь, что его решимость и вера влияют на тебя самого.

Как-то он дал мне один совет вне трассы. Он сказал, чтобы я слушал как можно больше людей и впитывал то, что мне кажется интересным», — приводит слова Альгерсуари Daily Star.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

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