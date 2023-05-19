Экс-пилот Ф-1: я видел некоторые вещи, которые мне не всегда нравились в Михаэле Шумахере

Бывший пилот Формулы-1 испанец Хайме Альгерсуари высказался о легендарном немецком гонщике Михаэле Шумахере. Вместе они соревновались во время возвращения Шумахера в Формулу-1 в 2010 году после трёхлетнего перерыва.

«Я видел некоторые вещи, которые мне не всегда нравились в Михаэле Шумахере. Но я понимаю, что он был на каком-то другом уровне, поскольку относился ко всему очень серьёзно и профессионально. У него был действительно уникальный характер», —приводит слова Альгерсуари Daily Star.

Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 1991 года. Немец выступал в чемпионате мира до конца сезона-2006, а затем возобновил карьеру и провёл ещё три сезона в 2010–2012 годах, но завоевать восьмой чемпионский титул не сумел.

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