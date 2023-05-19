Формула-1 пожертвует € 1 млн на ликвидацию последствий наводнения в Эмилии-Романье

Формула-1 пожертвует € 1 млн Агентству территориальной безопасности и гражданской защиты региона Эмилия-Романья для преодоления последствий недавнего наводнения, спровоцированного сильными ливнями. Об этом информирует пресс-служба «Королевских гонок».

«Я родился и вырос в чудесных местах области Эмилия-Романья. Это место сейчас переживает одни из самых печальных моментов в своей истории. Ситуация, с которой сталкиваются общины в регионе, ужасна, но я знаю, что стойкость и энтузиазм местных жителей, как и жителей многих других регионов всей Италии, помогут справиться с этим кризисом. Мы должны предпринять всё от нас зависящее, чтобы поддержать их в это трудное время. Именно поэтому мы делаем пожертвование. От всего сообщества Формулы-1 я выражаю поддержку всем пострадавшим», — сказал руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали.

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