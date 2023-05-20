Зафнауэр — о своей роли в прогрессе «Астон Мартин»: кто подписал Фэллоуза и Бландена?

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о своём вкладе в текущий прогресс «Астон Мартин». Специалист был руководителем британского гоночного коллектива до перехода в «Альпин».

«Многие говорят о Дэне Фэллоузе и Эрике Бландене и их работе над нынешним болидом, но кто их подписал? А вместе с ними пришли и другие специалисты из «Ред Булл» и «Мерседеса». Но для того чтобы это оказало своё влияние, нужно время. Во-первых, есть обязательные отпуска, а у статусных специалистов они длинные. Потом нужно начать работу в новой команде, интегрироваться в неё и только потом будет результат», — приводит слова Зафнауэра SoyMotor.

«Астон Мартин» после пяти этапов текущего сезона Формулы-1 располагается на втором месте в Кубке конструкторов с 102 очками в активе.