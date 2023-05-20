Ландо Норрис рассказал об отношениях с Оскаром Пиастри

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал об отношениях со своим напарником Оскаром Пиастри, который заменил в этом сезоне Даниэля Риккардо.

«Пиастри отличный парень. Очень простой, нормальный, трудолюбивый. Мы с ним отлично сработались. Да, есть разница с тем, как было с Даниэлем, но нам всё равно весело и мы проводим время вместе. В то же время он очень быстр.

В том, что касается работы, то, возможно, команда теперь чуть больше полагается на меня в плане знаний, так как я могу оценить прогресс от сезона к сезону. В остальном же оба гонщика делятся своими ощущениями, о том, что происходит с машиной, и в этом у нас всё хорошо стыкуется. Не назову наш стиль пилотажа одинаковым, но наши комментарии и жалобы в целом совпадают. Думаю, это хороший знак», — приводит слова Норриса Sky Sports.