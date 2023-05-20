Фанаты осудили экс-пилота Формулы-1 за нежелание помочь пострадавшим от наводнения
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В социальных сетях разгорелся скандал вокруг индийского экс-пилота Формулы-1 Каруна Чандхока.
Спортивный аналитик Винченцо Ландино предложил организовать виртуальную гонку вместо отменённого Гран-при Эмилии-Романьи для благотворительности с целью помочь региону восстановиться после наводнения.
Карун выразил недовольство подобной идеей.
«А мы можем просто провести выходные так, чтобы напомнить нашим детям, что мы существуем?» — написал Карун в своих социальных сетях.
Некоторые фанаты оказались шокированы нежеланием Каруна помочь. Позже Чандхок удалил запись. Болельщики восприняли этот факт как то, что сам гонщик признал, что его слова оказались неуместными и некрасивыми.
Следующий этап Формулы-1, Гран-при Монако, пройдёт с 26 по 28 мая.
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