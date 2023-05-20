Представитель «Форда» прокомментировал сделку с «Ред Булл» на 2026 год

Представитель компании «Форд» Марк Рашбрук, являющийся главой спортивного отделения Ford Performance Motorsports, высказался о сотрудничестве с командой Формулы-1 «Ред Булл». Напомним, ранее стало известно, что «Форд» и «Ред Булл» будут совместно выпускать силовые установки начиная с 2026 года.
«Электрификация важна, хотя во многих частях света мы ещё какое-то время будем производить двигатели внутреннего сгорания. Мы знаем, что экотопливо уже набирает силу на определённых рынках, и увидели сдвиги в классах автоспорта, где принимали участие.
Тот факт, что Ф-1 и ФИА переходят на экотопливо и электричество, просто поражает. И это в точности соответствует тому, чем мы хотели бы заниматься.
Наш приоритетный фокус был и остаётся на электрической части, однако есть немало вещей, которые следует развивать в двигателе внутреннего сгорания, и мы можем внести свой вклад.
Несмотря на то что мы пришли с идеей электрификации, мы сказали, что ничего нельзя исключать. «Форд» поможет со всем, чем может. Даже с тем, что касается изготовления деталей», – приводит слова Рашбрука издание RacingNews365.
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