Хорнер: две команды проявили интерес к двигателям «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о планах команды на поставку двигателей для других коллективов Формулы-1.
«Я думаю, что сначала мы сосредоточимся на концерне «Ред Булл» и не будем поставлять двигатели другим командам. Расширение на данном этапе было бы перенапряжением себя. Мы знаем, что на наши двигатели на рынке есть большой спрос – по крайней мере, две команды проявили интерес. Но на данный момент мы не готовы.
Однако, если мы захотим, у нас есть возможность делать двигатели для других команд, но в первые пару лет лучше сосредоточиться на командах «Ред Булл» и «Альфа Таури». Мы должны полностью запустить бизнес, наладить поставки и создать конкурентоспособную среду», – сказал Хорнер в интервью порталу RacingNews365.
Напомним, ранее стало известно, что компания «Форд» вступит в сотрудничество с австрийской командой с 2026 года, а двигатели будут называться Red Bull Ford Powertrains.
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