Баньяя выступит на Гран-при Италии MotoGP, несмотря на перелом лодыжки

Действующий чемпион MotoGP итальянец Франческо Баньяя выступит на предстоящем Гран-при Италии, несмотря на травму, полученную на минувшем этапе по Франции, сообщает пресс-служба «Дукати».

Напомним, Баньяя сошёл в гонке из-за столкновения с Мавериком Виньялесом. После выступления итальянец прошёл медицинское обследование, по результатам которого у него был диагностирован «небольшой частичный перелом» правой лодыжки. По заявлению «Дукати», травма не помешает Баньее, взявшему небольшой отпуск на реабилитацию, выступить на предстоящем этапе.

Напомним, Гран-при Италии MotoGP пройдёт 10-11 июня в Тоскане. Баньяя является действующим лидером общего зачёта, всего на одно очко опережая соотечественника Марко Бедзекки.