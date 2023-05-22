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Кристиан Хорнер рассказал, каких пилотов хотел пригласить в «Ред Булл»

Кристиан Хорнер рассказал, каких пилотов хотел пригласить в «Ред Булл»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, каких гонщиков хотел пригласить в свою команду, но не получил такой возможности.

«За все эти годы было несколько гонщиков, которых мне бы хотелось видеть в команде. Думаю, что Монтойя мог бы добиться в Формуле-1 намного большего. Он был удивительно талантливым гонщиком, который должен был добиться больших успехов. Ещё раньше был гонщик, который участвовал в тестах за «Арден». Я считал этого парня феноменальным талантом, которого не хватало в Формуле-1. Это Том Кристенсен, он позже добился больших успехов в гонках спорткаров», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Сейчас пилотами «Ред Булл» являются двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен и Серхио Перес.

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