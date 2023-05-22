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В «Феррари» заявили, что готовы дать Вассёру время

В «Феррари» заявили, что готовы дать Вассёру время
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Вице-председатель «Феррари» и сын основателя компании Пьеро Феррари заявил, что в «Скудерии» намерены дать время руководителю команды Фредерику Вассёру.

«Мы должны дать Фредерику время, чтобы он со всем разобрался. Он хорошо разбирается в гонках, уже много лет находится в этом бизнесе и заслуживает доверия. Но нужно укреплять команду, приглашать людей с опытом из разных команд. В прошлом мы уже добивались изменений и успехов, привлекая сотрудников из других команд. Результаты были заметны. В чём-то «Феррари» хороша и так, но в чём-то нужны высококлассные специалисты со стороны», — цитирует Феррари Autosprint.

Фредерик Вассёр возглавил «Феррари» перед началом нынешнего сезона, сменив на этой должности Маттиа Бинотто.

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