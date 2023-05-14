Шарль Леклер заявил, что полностью доверяет Фредерику Вассёру
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Автогонщик «Феррари» Шарль Леклер заявил, что поддерживает руководителя Фредерика Вассёра.
«Думаю, он только-только начинает процесс исправления ситуации. До этого он просто пытался как можно быстрее проанализировать ситуацию для того, чтобы сделать нужные изменения в будущем. Так что да, я думаю, с этого момента начинается тяжёлая работа. Я часто общаюсь с ним и знаю его среднесрочные и дальнесрочные планы и полностью ему доверяю. Я уверен, он принимает правильные решения и команда движется в нужном направлении. Давайте подождём и увидим», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.
Шарль занял седьмое на Гран-при в Майами, оставшись позади своего партнёра по команде Карлоса Сайнса-младшего, занявшего пятое место.
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