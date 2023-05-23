Сын Кими Райкконена одержал первую победу в гонке
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Сын финского гонщика, чемпиона мира 2007 года Кими Райкконена Робин Эйс выиграл картинговую гонку.
Восьмилетний Эйс принял участие в швейцарской серии Rotax Max Challenge в категории Micro и стал победителем гонки. Стоит отметить, что несколько месяцев назад юный гонщик также принимал участие в гонке и тогда поднялся на подиум.
Кими Райкконен провёл в Формуле-1 суммарно 19 лет, выступая за такие команды, как «Заубер», «Макларен», «Лотус», «Альфа Ромео» и «Феррари», в составе которой он и стал чемпионом. Также Райкконен дважды занимал второе место по итогам сезона — в 2003 и 2005 году, и трижды становился третьим — в 2008, 2012 и 2018 году.
Кроме того, два года Райкконен выступал в WRC — с 2010 по 2011-й.
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