Сын Кими Райкконена одержал первую победу в гонке

Сын финского гонщика, чемпиона мира 2007 года Кими Райкконена Робин Эйс выиграл картинговую гонку.

Восьмилетний Эйс принял участие в швейцарской серии Rotax Max Challenge в категории Micro и стал победителем гонки. Стоит отметить, что несколько месяцев назад юный гонщик также принимал участие в гонке и тогда поднялся на подиум.

Кими Райкконен провёл в Формуле-1 суммарно 19 лет, выступая за такие команды, как «Заубер», «Макларен», «Лотус», «Альфа Ромео» и «Феррари», в составе которой он и стал чемпионом. Также Райкконен дважды занимал второе место по итогам сезона — в 2003 и 2005 году, и трижды становился третьим — в 2008, 2012 и 2018 году.

Кроме того, два года Райкконен выступал в WRC — с 2010 по 2011-й.