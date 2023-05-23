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Вольф сделал категоричное заявление о возможном новом контракте «Мерседеса» с Хэмилтоном

Вольф сделал категоричное заявление о возможном новом контракте «Мерседеса» с Хэмилтоном
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил уверенность, что его команде удастся заключить новый контракт с британским пилотом Льюисом Хэмилтоном. Нынешнее соглашение Хэмилтона с «Мерседесом» действует до конца этого сезона Формулы-1.

«Конечно, какая-то неловкость есть, когда два закадычных друга, которые в течение десяти лет проходили через многочисленные трудности, вдруг начинают обсуждение денежного вопроса. Придём ли мы к договорённости? Я твёрдо убеждён, что мы найдём общий язык. В этом я совершенно не сомневаюсь», — приводит слова Вольфа oe24.at.

В минувшем сезоне Формулы-1 Льюис Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год. Британец занял шестое место в общем зачёте пилотов, набрав 240 очков.

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