Вольф сделал категоричное заявление о возможном новом контракте «Мерседеса» с Хэмилтоном

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил уверенность, что его команде удастся заключить новый контракт с британским пилотом Льюисом Хэмилтоном. Нынешнее соглашение Хэмилтона с «Мерседесом» действует до конца этого сезона Формулы-1.

«Конечно, какая-то неловкость есть, когда два закадычных друга, которые в течение десяти лет проходили через многочисленные трудности, вдруг начинают обсуждение денежного вопроса. Придём ли мы к договорённости? Я твёрдо убеждён, что мы найдём общий язык. В этом я совершенно не сомневаюсь», — приводит слова Вольфа oe24.at.

В минувшем сезоне Формулы-1 Льюис Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год. Британец занял шестое место в общем зачёте пилотов, набрав 240 очков.

Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1: