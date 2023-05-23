Источник: «Астон Мартин» договорился с «Хондой» о переходе на её моторы с 2026 года

Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» и японский производитель двигателей «Хонда» договорились о начале сотрудничества. Оно должно начаться с 2026 года. Официальный анонс должен последовать завтра, 24 мая. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что соглашение британского гоночного коллектива с японскими мотористами будет рассчитано минимум до 2030 года.

Напомним, в начале февраля этого года Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила заявки от шести автопроизводителей, которые будут поставлять двигатели в сезоне-2026 Формулы-1. В их список вошли «Альпин», «Ауди», «Феррари», «Мерседес», «Ред Булл Форд» и «Хонда».

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