Даниил Медведев совершил первый удар по мячу перед матчем звёзд с пилотами Ф-1

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев поучаствовал в церемонии открытия ежегодного благотворительного футбольного матча между командой звёзд и командой пилотов Формулы-1.

Медведев был приглашён на игру и нанёс первый символический удар по мячу.

Напомним, данный матч проводится ежегодно на стадионе футбольного клуба «Монако» «Луи II» в преддверии очередного этапа Формулы-1 Гран-при Монако. В нынешнем сезоне гоночный уикенд запланирован на 26–28 мая.

За команду пилотов Формулы-1 были заявлены действующие гонщики «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер, Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альпин») и Нико Хюлькенберг («Хаас»), а также глава Формулы-1 Стефано Доменикали.