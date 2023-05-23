Фабрега подтвердил, что «Хонда» договорилась с одной из команд Ф-1 о поставке моторов

Известный итальянский журналист Формулы-1 Альберт Фабрега подтвердил на своей странице в социальных сетях, что японский производитель двигателей «Хонда» договорился с одной из команд о поставке моторов с 2026 года.

Ранее Gazzetta dello Sport сообщала, что командой, которая начнёт сотрудничать с «Хондой», будет «Астон Мартин». Ожидается, что официальный анонс должен состояться 24 мая и соглашение сторон будет рассчитано до 2030 года.

Стоит отметить, что один из подписчиков поинтересовался у Фабреги, какие перспективы у Фернандо Алонсо, у которого напряжённые отношения с «Хондой». Конфликт начался после слов Алонсо, который тогда был пилотом «Макларена», сказанных во время гонки Гран-при Японии 2015 года, когда, будучи недовольным мощностью японского мотора, он назвал его «двигателем GP2».

«Время лечит», — ответил Фабрега подписчику.