Леклер — о новом контракте: спросите у Вассёра, когда он планирует начать переговоры

Пилот «Феррари» Шарль Леклер дал комментарий по поводу нового контракта с командой.

«Переговоры не начаты. Спросите Фреда, когда он планирует начать переговоры. Я полностью сосредоточен на трассе. Я люблю «Феррари», но недоволен нынешней ситуацией. Давайте посмотрим правде в глаза. «Феррари» должна быть на вершине. Надеюсь, мы сможем сделать это вместе», — приводит слова Леклера monacomatin.

Действующее соглашение Леклера со «Скудерией» рассчитано до конца 2024 года.

В настоящий момент Леклер занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 34 очка. Возглавляет рейтинг Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл». На счету Ферстаппена 119 баллов.

Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы: